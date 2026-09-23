Auf ihrem neuen Album erzählt Agnes Obel über ihre Musik Geschichten, die sich nur schwerlich in Worte fassen lassen. Die dänische Künstlerin lebt in Berlin und ist ein Multitalent: Sie hat eine elfenhaft schöne Stimme, spielt virtuos Klavier, komponiert und textet selbst. Ihr neues Album handelt auch von einem Einschnitt in ihrem Leben: Als sie vor sechs Jahren wegen der Pandemie ihre Tour abbrechen muss und wenig später zwei blaue Streifen auf einem Teststäbchen entdeckt. "Ich dachte, ich sei krank, aber dann stellte sich heraus, dass ich schwanger bin. Und sofort hatte ich das Gefühl, dass sich meine Wahrnehmung der Welt veränderte", sagt Agnes Obel. Diesem Gefühl von Verbundenheit mit allem Lebendigen geht sie auch auf ihrem neuen Album nach.