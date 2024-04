Die "Perlenrede" Adolf Hitlers am 9. April 1938 von einem provisorischen Holzbalkon am Rathaus vor tausenden Österreicherinnen und Österreichern war der Höhepunkt eines mit modernsten Mitteln in allen verfügbaren Medien und allen öffentlichen Orten Wiens geführten "Wahlkampfes", der schließlich und im Zusammenspiel mit repressiven Maßnahmen zu einer mit 99,6 Prozent überragenden Zustimmung zum realiter bereits einen knappen Monat zuvor vollzogenen "Anschluss" Österreichs an das Deutsche Reich führte. Das Burgtheater war damals der fahnengeschmückte Hintergrund der faschistischen Masseninszenierung. Der Aktionskünstler Flatz wird 86 Jahre später auf spektakuläre, ironische und selbstreflexive Weise an diese Ereignisse erinnern. Durch eine Bespielung der Außenfassade mit Fahnen und spiegelbildlichem Holzbalkon, die Ausstellung "Hitler, ein Hudeleben" im Foyer und eine Aufführung, unter anderem mit Bibiana Beglau auf der Bühne des Burgtheaters, werden in Zeiten starker rechtsextremer Tendenzen in der nationalen, europäischen und globalen Politik Zeichen und Rhetoriken populistischer und faschistischer Propaganda, nationaler Kriegstreiberei und eindimensionaler Welt- und Menschbilder entzaubert, der Lächerlichkeit preisgegeben und so gegen sich selbst gewendet.