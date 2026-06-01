Supergirl ist desillusioniert: Ihr Leben wirkt sinnlos. Gesandt, um ihren Baby-Cousin Superman zu beschützen, fühlt sie sich nur als Kopie des berühmten Helden. Doch dann taucht ein außerirdisches Mädchen auf, dessen Welt zerstört wurde und das Rache sucht. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise ins Weltall, die sie beide bis ins Mark erschüttert und Supergirl einen Weg finden lässt, ihren eigenen Hass zu kanalisieren. "Supergirl" ist in allen 3sat-Ländern im Kino zu sehen.