Kultur
Albanien: Proteste gegen Trump-Luxus-Resort
Die Themen der "Kulturzeit" vom 26.06.2026: Protest in Albanien gegen geplantes Luxus-Resort, queersensible Pflege, Schau "Radikale Hoffnung", Musikern Hiba Elgizouli, Film "Supergirl".
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 27.06.2026
- 06:20 - 07:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Albaner protestieren gegen geplantes Luxus-Resort der Kushner-Trump-Familie im Naturschutzgebiet
Seit Ende Mai gibt es in Albanien jeden Abend Proteste gegen den Bau eines Luxus-Ferienresorts in einem Naturschutzgebiet an der albanischen Küste. In Zvernec rund 150 Kilometer südwestlich von Tirana soll ein Luxus-Urlaubsresort entstehen, das mit Trumps Tochter Ivanka und ihrem Ehemann Jared Kushner in Verbindung steht. Dem Plan zufolge ist auch die Umwandlung der unbewohnten Insel Sazan - einst eine geheime kommunistische Militärbasis - in einen glanzvollen Urlaubsort vorgesehen. Die Lagune Vjosa-Narta an der südlichen Adriaküste ist ein bedeutendes Rastgebiet für Zugvögel und Flamingos.
Die Demonstrationen sind auch zu einem Ventil für die Frustration über die wahrgenommene Korruption in Albanien geworden, inzwischen wird auch der Rücktritt von Ministerpräsident Edi Rama gefordert. Ihm werfen die Demonstranten mangelnde Transparenz bei den Entwicklungsvorhaben an der Küste vor. Die Familie von US-Präsident Trump hat weltweit vielfach in Luxusprojekte investiert. Kritiker werfen Kushner und seiner Frau vor, die Präsidentschaft Trumps für eigene Geschäfte zu nutzen.
Queersensible Pflege
Das Immanuel Seniorenzentrum Schöneberg ist das erste Altenheim in ganz Deutschland, das mit dem Siegel "Lebensort Vielfalt" ausgezeichnet wurde. Damit ist es ein sicheres Zuhause für queere Senior*innen - eine Generation, die wegen Diskriminierung ihr wahres Ich oft verstecken musste. Wir sprechen anlässlich des Pride Month mit der queeren Bewohnerin und Bundesverdienstkreuzträgerin Ingrid Klebon und mit nicht-queeren Bewohner*innen. Sie zeigen, warum eine queersensible Pflege unabdingbar ist und wie sie unsichtbare Leben wieder sichtbar machen kann.
Neue Ausstellung: "Radikale Hoffnung" im Kunstmuseum Gelsenkirchen
Dieser Frage widmet sich die internationale Gruppenausstellung "Radikale Hoffnung. Kunst und Arbeitskampf" im Kunstmuseum Gelsenkirchen. Die Schau verbindet historische und aktuelle Perspektiven auf Arbeit, Widerstand und gesellschaftlichen Wandel. Dabei zeigt sie eindrucksvoll, dass Arbeitskämpfe nicht nur politische und wirtschaftliche Ereignisse sind, sondern auch kulturelle Ausdrucksformen hervorbringen können.
Musikerin Hiba Elgizouli: Klänge gegen die Katastrophe
Im Sudan spielt sich die weltweit größte humanitäre Krise ab. Seit dem Kriegsausbruch 2023 wurden Hunderttausende getötet und Millionen vertrieben. Die komplexen politischen Ursachen und die ethnische Vielfalt prägen den Konflikt, während kulturelles Erbe bedroht ist. Zwei in Wien lebende sudanesische Künstlerinnen berichten über ihre Erfahrungen und die Lage in ihrer Heimat. Die 1996 in Khartum geborene Musiker Hiba Elgizouli, die sich für einen mehrwöchigen "artist in residence"-Aufenthalt in Wien befindet, und Schriftstellerin, Aktivistin und Mitglied des österreichischen PEN-Vereins, Ishraga Mustafa Hamid, die bereits seit 30 Jahren in Österreich lebt.
Filmstart "Supergirl"
Supergirl ist desillusioniert: Ihr Leben wirkt sinnlos. Gesandt, um ihren Baby-Cousin Superman zu beschützen, fühlt sie sich nur als Kopie des berühmten Helden. Doch dann taucht ein außerirdisches Mädchen auf, dessen Welt zerstört wurde und das Rache sucht. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise ins Weltall, die sie beide bis ins Mark erschüttert und Supergirl einen Weg finden lässt, ihren eigenen Hass zu kanalisieren. "Supergirl" ist in allen 3sat-Ländern im Kino zu sehen.