Die Online-Plattform "FragDenStaat" hat in den vergangenen Jahren tausende Behördenakten öffentlich gemacht. Mautverträge, RKI-Protokolle, Lobbykontakte, Maskengeschäfte oder interne Ministeriumsunterlagen – vieles, was Journalisten recherchieren konnten, wurde erst durch das Informationsfreiheitsgesetz möglich. Jetzt will die Bundesregierung dieses Recht grundlegend verändern. Künftig sollen Informationen nur noch natürliche Personen erhalten, die ein "berechtigtes Interesse" nachweisen können. NGOs könnten ausgeschlossen werden. Wer Akteneinsicht beantragt, müsste seinen Antrag begründen. Gebühren sollen steigen, sensible Bereiche deutlich ausgeweitet werden. Kritiker sprechen von einem historischen Rückschritt für Transparenz und Pressefreiheit. Für Arne Semsrott von "FragDenStaat" steht viel auf dem Spiel. Seine Plattform hat wie kaum eine andere das Informationsfreiheitsgesetz genutzt, um staatliches Handeln sichtbar zu machen. Für ihn ist die geplante Reform nicht weniger als ein Paradigmenwechsel: Nicht mehr der Staat muss begründen, warum Informationen geheim bleiben – künftig sollen Bürger begründen, warum sie überhaupt etwas wissen wollen. Die Bundesregierung verweist dagegen auf den Schutz von Beschäftigten, auf Sicherheitsinteressen und den Bürokratieabbau. Namen von Beamten sollen künftig grundsätzlich geschwärzt, Zugänge eingeschränkt werden. Transparenz müsse dort enden, wo staatliche Sicherheit gefährdet werde. Wir fragen: Wie viel Öffentlichkeit verträgt der demokratische Staat?