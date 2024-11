35 Jahre Mauerfall

"Menschlicher Wille kann alles versetzen. Dieses Haus stand früher in einem anderen Land." Das steht in übergroßen Lettern an einer Hausfassade in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte, hippe Leute schlendern vorbei, urbanes Leben in einer ständig veränderten Stadt. Nebenan ist der U-Bahn-Eingang der U8 Richtung Wedding; zu DDR-Zeiten ein "Geisterbahnhof", der nach der Maueröffnung als erster wieder in Betrieb genommen wurde. Der übergroße Spruch am Haus ist nicht zu übersehen, er spricht vielen aus der Seele. Vor 35 Jahren, am 9. November 1989, fiel die Mauer - und mit ihr ein ganzes Land.