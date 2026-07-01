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Links und in der Mitte ist eine gezeichnete und pink angestrahlte Szene zu sehen, bei der ein Mann in Gehrock auf einem Podest steht, umringt von anderen Männern. Rechts ist ein übergroßes Porträtfoto von Richard Wagner in schwarz-weiß zu sehen, dessen eine Hälfte schräg rot eingefärbt ist.

Kultur

Das Geheimnis von Bayreuth

Das Festspielhaus Bayreuth wurde einzig für das Werk Richard Wagners geschaffen. Vor 150 Jahren hat er dort seinen monumentalen "Der Ring des Nibelungen" uraufgeführt - und der begeistert noch heute.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.07.2026
22:55 - 23:10 Uhr

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Kulturzeit

Kulturzeit

Eine Dokumentation über die Geschichte eines Phänomens. Im Mittelpunkt stehen einige der namhaftesten Bayreuth-Regisseure, die dort ihre Erfahrungen gesammelt haben: an einem Ort, an dem jede Deutung sofort zur Grundsatzfrage wird. Von der Magie dieser Kunst, aber auch von den Wirrnissen und Abgründen einer Familie.

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