Kultur
Das Geheimnis von Bayreuth
Das Festspielhaus Bayreuth wurde einzig für das Werk Richard Wagners geschaffen. Vor 150 Jahren hat er dort seinen monumentalen "Der Ring des Nibelungen" uraufgeführt - und der begeistert noch heute.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 25.07.2026
- 22:55 - 23:10 Uhr
Eine Dokumentation über die Geschichte eines Phänomens. Im Mittelpunkt stehen einige der namhaftesten Bayreuth-Regisseure, die dort ihre Erfahrungen gesammelt haben: an einem Ort, an dem jede Deutung sofort zur Grundsatzfrage wird. Von der Magie dieser Kunst, aber auch von den Wirrnissen und Abgründen einer Familie.