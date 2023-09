Wunderkinder (1/2) - Mini-Picassos: Talent oder Hype?

Quelle: @kobalt

Die allerersten bekommen schon mit zwei Jahren einen Pinsel in die Hand gedrückt und fangen an, mit Farbeimern und Leinwänden zu experimentieren. Und das Erstaunliche: Ihre Werke werden sogar ausgestellt. Aber können Kleinkinder und Teenager wirklich hochkarätige Kunst produzieren? Milo Lacey ist erst zwei Jahre alt und darf seine Kunst bereits in der renommierten Turner Contemporary Galerie in Margate (UK) zeigen. Auch seine neunjährige Schwester Isabel ist Künstlerin und hat bereits Werke in der Royal Academy in London ausgestellt.