Wunderkinder (2/2) - Mini-Mozarts: Fluch oder Segen?

Charlotte Melkonian (10) nimmt regelmäßig Cellounterricht am Mozarteum in Salzburg, besucht Meisterkurse bei renommierten Professoren, gewann bereits zahlreiche Wettbewerbe und trat als Solistin mit der Hanse Philharmonie Hamburg auf. Sie ist eine von den 72 Schützlingen des Julius Stern Instituts der UdK Berlin, einer der renommiertesten Talentschmieden für klassische Musik. Leiterin Anita Rennert spricht lieber von Ausnahmetalenten als von „Wunderkindern", denn bei dem Begriff denke man an zu ehrgeizige Eltern und an eine übermäßige Vermarktung, die sich am Ende negativ auswirken könne auf die Entfaltung des Kindes.