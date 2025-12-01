Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine kunstvoll gestaltete Krippe, die aus Mohnkapseln gefertigt ist. Die Krippe hat die Form eines kleinen, gewölbten Daches und ist mit goldfarbenen Verzierungen und einem kleinen Stern an der Spitze dekoriert. Vor der Krippe befindet sich eine Darstellung der heiligen Familie, mit Maria, Joseph und dem Jesuskind. Um die Krippe herum sind kleine, kunstvolle Details wie weiße Pflanzen und Zweige sowie Miniatur-Tannenzapfen angeordnet, die die Szenerie lebendig wirken lassen. Im Hintergrund sind weich beleuchtete Kerzen und unscharfe, warme Farben zu erkennen, die eine festliche und ruhige Atmosphäre schaffen. Diese Darstellung vermittelt den besinnlichen Charakter der Advents- und Weihnachtszeit in Österreich.

Wie Weihnachten schmeckt - Süßes Brauchtum in Niederösterreich

Wenn in Niederösterreich die ersten Kerzen brennen und der Duft von Zimt, Mohn und frischen Christstollen durch die Küchen zieht, wird die weihnachtliche Vorfreude spürbar.

23.12.2025
11:50 - 12:15 Uhr
Datum:
Sendetermin
23.12.2025
11:50 - 12:15 Uhr

Der Film ist eine filmische Reise durch das vorweihnachtliche Niederösterreich, die zeigt, wie vielfältig und köstlich Weihnachten in Niederösterreich schmeckt. Mit alten Bräuchen, regionalen Spezialitäten und Menschen, die Tradition mit Herz weitertragen, begleitet Veronika Regl die Zuseher durch die stille Vorweihnachtszeit in Niederösterreich.

Das Bild zeigt eine Küchenszene, in der eine Frau bei der Zubereitung von Backwaren beschäftigt ist. Sie steht an einer Arbeitsfläche aus grauem Granit und schneidet mit einem Schneider ein Stück Teig. Die Frau trägt ein helles T-Shirt mit floralem Muster und hat kurze, dunkle Haare. Im Hintergrund sind verschiedene Küchenelemente sichtbar, darunter ein Herd mit Töpfen und eine glasierte Fliese an der Wand. Auf der Arbeitsfläche sind verschiedene Backwaren in Form von Teiglingen zu sehen, die darauf warten, weiterverarbeitet zu werden. Vor ihr steht eine Backform. Im Vordergrund des Bildes sind Mohnkapseln platziert, die zur Tradition des Mohnanbaus in der Region gehören und eine Verbindung zur Zubereitung von Mohngebäck herstellen. Das gesamte Setting vermittelt eine gemütliche, heimelige Atmosphäre, die typisch für das Backen in der Vorweihnachtszeit ist.
Mohnhof Greßl - Margarete Greßl bäckt die typischen Waldviertler Mohnzelten.
Quelle: ORF NÖ

Im Weinviertel bricht Bäuerin Elisabeth Lust-Sauberer noch in der Dämmerung zur Rorate auf. Zu Fuß geht sie an Weinkellern vorbei, der nur von Kerzen erleuchteten Kirche entgegen - ein stilles Innehalten im Advent, das bis heute gepflegt wird.

Nicht weit entfernt, am Biobauernhof Popp, läuft der Ofen auf Hochtouren. Mehr als 20 Sorten Weihnachtskekse - oder Krapferl, wie man hier sagt - entstehen in liebevoller Handarbeit. Über die Hälfte davon mit Walnüssen, dem typischen Geschmack des Weinviertels. Die "Madeira-Kekse" gelten als Königsdisziplin.

Für Anni Klima im Industrieviertel, genauer gesagt in Mödling, beginnt die Weihnachtszeit schon im November. Dann steht sie in ihrer kleinen Küche, rührt, bäckt und verziert kunstvoll Lebkuchen für alle Anlässe. Seit 1994 widmet sie sich nebenberuflich der süßen Handwerkskunst - mit Zutaten ausschließlich aus der Region. Jedes Herz, jeder Stern ist ein Unikat - und Annis Art, die Adventzeit duftend lebendig zu machen.

Das Bild zeigt eine Person, die einen hellen, flüssigen Inhalt aus einer Kanne in eine runde Kuchenform gießt. Die Form hat eine konzentrische Vertiefung in der Mitte und ist mit einer goldbraunen Kuchenoberfläche gefüllt. Der Tisch ist mit einer hellblauen Stoffdecke bedeckt. Die Kanne ist weiß mit grünen Streifen und hat eine runde Form. Die Person ist mit einem grünen Oberteil und einer weißen Schürze bekleidet. Das Bild vermittelt die Atmosphäre des Backens und der Zubereitung traditioneller Weihnachtsgerichte.
Sylvia Zöchinger aus Ruprechtshofen beim Zubereiten des traditionellen Mostpuddings.
Quelle: ORF NÖ

Im Waldviertel wird das Jesuskind fündig - hier entstehen kunstvolle Krippen aus Mohnkapseln (Bild ganz oben). Das "Gold des Nordens" findet aber auch in der Backstube seinen Platz: Am Mohnhof Greßl, umgeben von weiten Feldern, bäckt Margarete Greßl das typische Weihnachtsgebäck, den Waldviertler Mohntaler.

Im Mostviertel darf das, was dem Viertel seinen Namen gibt, nicht fehlen: der Most. Sylvia Zöchinger erinnert sich noch lebhaft an den Mostpudding ihrer Kindheit - und bewahrt diese Tradition bis heute.

Dieses "Erlebnis Österreich" ist eine filmisch-kulinarische Hommage an den Advent in Niederösterreich, die typische Weihnachtsbäckerei und an die Menschen, die ihre weihnachtlichen Bräuche mit Hingabe bewahren und neu beleben

