Vanille, Zimt und Mandelsplitter - Weihnachtsbäckerei in Europa

Fertiges Schokoladespritzgebäck, Hetzmannsdorf, Weinviertel

Quelle: ORF/Gerhard Mader

Auch Prag kann - als alte Monarchie-Stadt - auf eine reichhaltige Weihnachtskekstradition zurückgreifen, wenn etwa die "Bärenpratzen" mit viel Zimt und Nelken im Teig jede Weihnachtsküche zum Duften bringen. In Niederösterreich werden Mürbteigkekse reich verziert, in Tirol mit selbstgemachter Marmelade veredelt und aus Wien kommen die Vanillekipferln - die absoluten Lieblingskeks der Österreicher.



Und welche Kunstwerke man mit schlichtem Buttermürbteig zaubern kann, beweisen die Profi- und Hobbybäcker in Hannover. Hier fand übrigens auch das Wort "Keks" erstmals Eingang in die deutsche Sprache und den Duden. Die Wurzeln für dieses "neue" deutsche Wort kommen vom englischen "cakes" und wurden im ersten Dudeneintrag in der Einzahl Keek und im Plural Keeks genannt.