Vanille, Zimt und Mandelsplitter - Weihnachtsbäckerei in Europa

Zutaten Teig:



250 g Mehl

1 Teelöffel Backpulver

75 g Zucker

1 Sackerl Vanillezucker

1 Prise Salz

125 g Butter



Zutaten Füllung:



250 g geschälte, gemahlene Mandel

100 g Zucker

geriebene Schale einer Orange

Saft von 1 - 2 Orangen



Zutaten Orangenglasur:



250 g Staubzucker (Puderzucker)

frisch gepresster Orangensaft nach Bedarf

geriebene Schale einer Orange



Zubereitung:

Für die Fülle mischen Sie Mandeln, Zucker und die abgeriebene Schale mit so viel Saft wie benötigt, um eine streichfähige Masse zu erhalten.



Teig:

Das Mehl sieben und mit Backpulver mischen. In die Mitte des Mehles Zucker, Vanillezucker, Salz und Ei geben. Das Ei mit einem kleinen Teil des Mehls einrühren, dann die kalte Butter dazu geben und mit allen anderen Zutaten verkneten. Die besondere Knettechnik ist es, die Butter zuerst fein zu verbröseln und dann rasch zu einem glatten Teig zu kneten. (Mürbteig)

Den Teig in den Kühlschrank für etwa eine Stunde.

Dann den Teig teilen und zwei Teigblätter ausrollen. Das erste Teigblatt auf ein Backblech oder in eine viereckige Form geben. Dann die Fülle aufstreichen und mit dem zweiten Teigblatt abdecken.



Die Backzeit beträgt etwa 10 Minuten bei 170 bis 180 Grad.



Orangenglasur:

Man löst den Staub(Puder)zucker mit so viel Orangensaft wie benötigt, um eine dichte und glatte Glasur zu erhalten und gibt die geriebene Schale dazu. Die Glasur wird auf die noch warmen Schnitten verteilt. Nach dem Trocknen der Glasur werden Streifen geschnitten.