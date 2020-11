Torten, Stollen und Pandoro - Weihnachtskuchen in Europa

Zutaten:



Vorteig:



15 Gramm frische Germ (Hefe)

60 Gramm lauwarmes Wasser

50 Gramm Backstarkes Mehl (farina di forza)

1 TL Zucker

1 Eigelb



1. Teig:



200 Gramm Backstarkes Mehl (farina di forza)

3 Gramm frische Germ

25 Gramm Zucker

30 Gramm Butter

2 TL Wasser

1 Ei



2. Teig:



200 Gramm Backstarkes Mehl (farina di forza)

100 Gramm Zucker

2 Eier

1 TL Salz

1 Vanilleschote ausgekratzt

140 Gramm Butter ; Zimmertemperatur; zum Einfalten



Zubereitung:

Für den Vorteig die Germ im Wasser auflösen, den Zucker, Eigelb und Mehl zugeben und alles mit dem Holzlöffel zu einem glatten Teig verschlagen. Abgedeckt etwa 50-60 Minuten gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.



Für den ersten Teig dem Vorteig die im Wasser aufgelöste Germ sowie Zucker, Mehl und Ei zugeben. Mit der Küchenmaschine zu einem glatten Teig verkneten, dann die weiche Butter in Flöckchen unterkneten. Abgedeckt an einem warmen Ort etwa 45 Minuten gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.



Für den zweiten Teig den ersten in die Schüssel der Küchenmaschine geben und Ei, Zucker, Mehl, Salz und die Vanille zufügen und alles 8-10 Minuten verkneten. Den Teig zu einem Ball formen und in eine gebutterte Schüssel legen.



Abgedeckt etwa 1-1 1/2 Stunden gehen lassen, dann für mindestens 30-40 Minuten oder über Nacht (8-12 Stunden) in den Kühlschrank stellen.



Den Teig auf die Arbeitsfläche geben und zu einem Quadrat auseinanderdrücken. Die weiche Butter in Flöckchen in Form eines versetzten Quadrats auf dem Teig verteilen (die Ecken bleiben so frei). Die vier Ecken des Teiges zur Mitte einschlagen und festdrücken, so dass die Butter eingeschlossen ist. Den Teig vorsichtig zu einem Rechteck ausrollen. Den Teig wie einen Geschäftsbrief zusammenfalten, so dass man drei Lagen erhält. Den Teig abgedeckt 15-20 Minuten in den Kühlschrank stellen.



Den Teig erneut ausrollen, zusammenfalten und wieder für 15-20 Minuten kaltstellen.



Den Teig ein drittes Mal ausrollen, zusammenfalten und kaltstellen.



Währenddessen die sternförmige Backform vorbereiten: Ein quadratisches Stück Alufolie (etwa 33 cm Kantenlänge) bereitlegen. Die Sternform mit weicher Butter sehr gut ausbuttern (Pinsel). Die Form umdrehen und die Alufolie auf die Form legen und festdrücken, so dass man einen Abdruck erhält. Die Folie vorsichtig abnehmen und nun so in die Form legen, so dass sie sich der Sternform anpasst. Die Form mitsamt der Alufolie nochmals gut ausbuttern, dabei besonders die Spitzen gut bepinseln.



Den Teig nun zu einer Kugel formen und mit der glatten Seite nach unten in die vorbereitete Sternform (19-20 cm Höhe, etwa 3 l Inhalt) oder eine andere Form setzen.



Abgedeckt gehen lassen, bis der Teig den oberen Rand leicht überragt - das kann einige Stunden dauern (etwa 5 Stunden).



Das Pandoro im auf 180°C vorgeheizten Backofen auf dem untersten Rost 15 Minuten backen. Wenn der Teig dunkel wird, mit Alufolie abdecken. Die Temperatur auf 170°C reduzieren und weitere 15 Minuten backen. Die Temperatur auf 160°C reduzieren und weitere 15 Minuten backen. (Stäbchenprobe!) Das Pandoro noch 15 Minuten im ausgeschalteten Backofen stehen lassen.



Den fertigen Kuchen sofort aus der Form stürzen und mit Puderzucker bestäuben.



Anmerkung:

Farina di Forza, backstarkes Mehl kann man zum Beispiel durch eine Mischung von 40% Weizenmehl Type 405, 30% Weizenmehl Type 550 und 30% Manitoba-Mehl ersetzen.