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Weihnachtsstollen Anschnitt

Kultur

Torten, Stollen und Pandoro - Weihnachtskuchen in Europa

In ganz Europa werden in der Zeit rund um Weihnachten die unterschiedlichsten Torten, Kuchen, Biskuitrollen, Sterne und Stollen gebacken - die Zutaten sind je nach Region höchst unterschiedlich.

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Esskultur

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Ob reichhaltiger Hefestollen mit Trockenfrüchten, würzige Linzer Torte oder schokoladig-zarte "Bûche de Noël": Der Duft von frisch Gebackenem lässt Kindheitserinnerungen auferstehen und so mancher freut sich das ganze Jahr auf die eine oder andere süße Köstlichkeit.

Älteste Torte der Welt

Aus der oberösterreichischen Hauptstadt Linz kommt eine Weihnachtsspezialität mit langer Tradition: Die "Linzer Torte" gilt als älteste Torte der Welt. Die teuren Zutaten, vor allem die Gewürze, waren auch im Mittelalter in der Handelsmetropole Linz zu erhalten. Die Linzer Torte findet sich im 18. Jahrhundert bereits in verschiedenen Kochbüchern, das älteste erhaltene Rezept stammt von 1653.

Üppig gefüllt in Tschechien

Weihnachtshaus Karlsbad in der Abendstimmung
Abendstimmung beim Weihnachtshaus in Karlsbad
Quelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader

Ein traditionelles tschechisches Gebäck sind die Kolatschen, die im Gegensatz zu den uns bekannten Golatschen, offen gebacken werden und nicht nur mit Topfen, sondern zusätzlich mit Powidl, Nüssen oder Mohn gefüllt werden. Außerdem wird die tschechische Variante dieser Germteig-Taschen nach dem Backen noch festlich verziert.

Eine der bekanntesten, süßen Spezialitäten aus Tschechien sind die Karlsbader Oblaten. Sie werden mit dem Karlsbader Quellheilwasser hergestellt. Heute fast vergessen ist die mit Schokoladebuttercreme gefüllte Oblaten-Torte, die auch an Festtagen gereicht wurde.

Kandiert in Deutschland, schokoladig in Frankreich

Weihnachtsstollen sind eine deutsche Spezialität, die meist nach traditionellen Rezepten hergestellt werden, die in den Bäckerbetrieben oder Familien seit Generationen weitergegeben wurden. Stollen wird aus einem schweren Hefeteig mit hohem Fett- und Zuckeranteil gebacken, der Teig wird durch Trockenfrüchte und kandierte Früchte verfeinert. Die Tradition verlangt, dass der Christstollen erst zu Weihnachten angeschnitten werden darf. Mit dem im Erzgebirge entwickelten Stollenkuchen kann man sich schon die Adventzeit versüßen. In Frankreich bäckt man zu Weihnachten eine "Bûche de Noël", einen Weihnachtsbaumstamm. Tatsächlich erinnert die Form der Biskuitrolle an einen Baumscheit. Mit Schokoladecreme gefüllt und überzogen und entsprechend verziert ist diese Spezialität auch optisch ein Kunstwerk.

Germ (Hefe) in Italien, Österreich und Schweiz

Anschnitt Pandoro
Anschnitt Pandoro
Quelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader

Das Weihnachts-Gebäck in Verona ist der "Pandoro", das "goldene Brot". Dabei handelt es sich um einen äußerst aufwendigen Germteig, dessen Herstellung mehrere Tage in Anspruch nehmen kann. Die gelbe Farbe erhält der Teig von reichlich frischen Eiern, die verwendet werden. Aufgeschnitten wird der Pandoro quer, sodass jedes Stück einen goldgelben Stern darstellt.

In Urfahr bei Linz bäckt man traditionell zum Jahreswechsel den Neujahrsstern. Dabei handelt es sich um ein süßes Germgebäck, das aufwändig zu einem Stern geflochten wird. Wer ein Stück abbekommt, soll Glück im neuen Jahr haben. Der Schweizer Dreikönigskuchen bietet neben dem Geschmackserlebnis auch noch eine zusätzliche Belohnung: Im Gebäck ist ein kleiner König versteckt und wer diesen in seinem Stück findet, wird den ganzen Tag von seiner Familie wie ein König verwöhnt.

Ein Film von Anita Lackenberger und Gerhard Mader.

Die Rezepte zum Nachbacken:

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