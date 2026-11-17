Kultur
Strietzel, Strudel, Schober - Germteig-Traditionen
Alles muss handwarm sein, damit ein guter Germteig gelingt: Aus feinem Mehl, etwas Zucker, mehr oder weniger zerlassener Butter, Eiern und lauwarmer Milch - und natürlich der Hefe.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 25.12.2026
- 19:10 - 20:00 Uhr
Allerheiligen-Strietzel, Strudel mit Mohn- oder Nussfülle, Kärntner Reindling, Steirischer Ofenschober, Tiroler Kiachl, Bayerische Dampfnudeln, Egerländer aus Mähren und Germknödel aus Böhmen - Europa ist reich an vielfältigen Germ- bzw. Hefeteig-Traditionen.
Alles muss handwarm oder lauwarm sein, damit ein guter Germteig gelingt.
Menschen, die mit Germteig arbeiten, wiegen oft nicht einmal die Zutaten ab, denn sie wissen:
Aus feinem Mehl, etwas Zucker, mehr oder weniger zerlassener Butter, nicht allzu vielen Eiern und lauwarmer Milch - und natürlich der Hefe, wird, meist mit Dampfl, ein perfekter Teig.
Der einfachste Germkuchen ist ein Ofenschober. Die Zutaten können variieren. Traditionell wird er in einem "Schoberhefn" gebacken. Früher wurde der Schober in der Resthitze eines Holzofens gebacken. Das Schoberland ist die Steiermark.
Ein einfacher Germteig wird auch für Strudel verwendet, wie für Mohn-, Nuss-, Topfen- und Apfelstrudel. Der Germteig bleibt immer schön saftig und ist eine perfekte Hülle für saisonale Früchte. Topfenstrudel ist das ganze Jahr über beliebt. Die Germteigstrudeln sind die perfekte Heurigenjause in Niederösterreich.
Die Germ oder Hefe ist ein Pilz, ein Schlauchpilz. Die Bierproduktion ist eng mit der industriellen Erzeugung von Germ verbunden. Die erste normierte Germproduktion fand im 19. Jahrhundert im heutigen Tschechien statt.
Dort entstehen auch heute noch vielfältige Germgebäcksorten, wie die Kolác (Golatsche) - ein typisches rundes Gebäck mit verschiedenen Füllungen, darunter Mohn, Topfen und Powidl.
In Mähren gibt es die "Egerländer" Golatschen, die rund 30 cm im Durchmesser haben und für Feste gebacken werden. Typisch für dieses Gebäck ist der unverzichtbare Streusel.
Wenn wir in Tschechien und Mähren bleiben, sollten wir auch die pikante Variante der Germverarbeitung erwähnen: den Germknödel, der als "Zuspeis" zu böhmischen Leibgerichten wie einem süßen Rindsbraten nicht fehlen darf. Den Germknödel gibt es auch in einer süßen Variante, gefüllt mit Powidl - ein österreichisches Gericht, das weit über die Grenzen bekannt ist.
Für viele ist es überraschend, dass man den Germteig auch kochen kann, sodass er zu einem flaumigen Knödel wird. In Tirol werden die "Germteig Kiachl" - süß mit Preiselbeeren oder mit Sauerkraut - vor allem in der Winterzeit gebacken.
In der Schweiz gehört der Berner Butterzopf zu den bekanntesten Germrezepten und darf am Sonntagstisch nicht fehlen. Außerdem gibt es einen pikanten Zopf, den "Speckzopf", der für eine zünftige Abendmahlzeit sorgt.
Zurück in Österreich schließt sich der Germzopfreigen mit einem legendären Allerheiligenstriezel, der zum 1. November (Allerheiligen) in Oberösterreich nicht weg zu denken ist. Er wird nicht nur für den Besuch und die Familie gebacken, sondern auch an die Patenkinder verschenkt. Das Wichtigste am Allerheiligenstriezel sind die einzelnen Stränge; je mehr, desto besser. Diese Stränge sorgen nicht nur für die Schönheit des Strietzels, sondern auch für seinen einzigartigen Geschmack.
Ein Film von Anita Lackenberger und Gerhard Mader.