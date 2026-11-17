Allerheiligenstriezel vom Hochschlag im Mostviertel in Niederösterreich.

Quelle: Produktion West

In der Schweiz gehört der Berner Butterzopf zu den bekanntesten Germrezepten und darf am Sonntagstisch nicht fehlen. Außerdem gibt es einen pikanten Zopf, den "Speckzopf", der für eine zünftige Abendmahlzeit sorgt.



Zurück in Österreich schließt sich der Germzopfreigen mit einem legendären Allerheiligenstriezel, der zum 1. November (Allerheiligen) in Oberösterreich nicht weg zu denken ist. Er wird nicht nur für den Besuch und die Familie gebacken, sondern auch an die Patenkinder verschenkt. Das Wichtigste am Allerheiligenstriezel sind die einzelnen Stränge; je mehr, desto besser. Diese Stränge sorgen nicht nur für die Schönheit des Strietzels, sondern auch für seinen einzigartigen Geschmack.