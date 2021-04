Schönbrunner Frühlingsgeschichten - Von Veilchen, Zitrusbäumen und kulinarischen Träumen

Eine Malakofftorte darf am feinen Kuchenbuffet für den Adel nicht fehlen.

Quelle: ORF/Produktion West/Kreativlösung/Gerald Prüller

Zur Nachmittagsjause stehen etwa "Malakofftorte", Apfelstrudel und "Petits Fours" - feines gefülltes und glasiertes Kleingebäck - zur Auswahl.



Gegessen wird und wurde schon immer gern in Wien. Von den kaiserlichen Rezepten ist bis heute noch vieles in der Küche der österreichischen Hauptstadt erhalten geblieben. Die hier vorgestellten Gerichte und Geschichten sind nur einige Beispiele aus dem bunten Potpourri aller in der Dokumentation enthaltenen Gaumenfreuden und Anekdoten. Anita Lackenberger verbindet kulinarische mit historischen "Schmankerln" in ihrem filmischen Frühlingsspaziergang durch bekannte und unbekannte Plätze von Schönbrunn und bei ihren Besuchen in Wiener Traditionscafés.