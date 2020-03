Reindling, Schinken, Osterfeuer - Österliches Brauchtum in Kärnten

Osterfeuer auf der Schleppe Alm

Quelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader

Zu Ostern, einem der wichtigsten kirchlichen Feste, werden speziell in Kärnten diese alten Bräuche liebevollst gepflegt.



Das traditionelle Osterfest beendet die kirchliche Fastenzeit, eine Zeit, in der Altäre oder Kreuze mit sogenannten Fastentüchern verhängt werden. Wie alt und auch heute noch bedeutend diese Tradition in Kärnten ist, lässt sich an zwei besonderen Fundstücken in Klagenfurt ablesen: So findet sich in der Christkönigskirche ein spätgotisches Fastentuch aus der Wallfahrtskirche Maria Bichl bei Lendorf, das bis 1924 verschwunden war und jetzt restauriert wieder zu bewundern ist. Im Kontrast dazu kann man im Klagenfurter Dom ein sehr modernes, neues Fastentuch der Kärntner Künstlerin Lisa Huber bewundern.