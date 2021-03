Pinzen, Fladen, süße Zöpfe - Osterzauber in Europa

In Ligurien darf auf keinen Fall die Ostertorte, die Torta pasqualina, fehlen, die mit Artischocken und Eiern gefüllt wird - ein würzig-herzhaftes Rezept.

Und auch in der Schweiz findet man einen Osterfladen. Die Schweizer Version jedoch hat eine ganz besondere, süße Füllung.



Zum Abschluss geht es noch in DAS Osterland Europas. In Polen gibt es eine besondere Vielfalt an Osterrezepten wie die Ostertorte Mazurek, das Osterbrot Paska und den Osterkuchen Babka. Anita Lackenberger hat für diese Küchengeheimnisse sowohl in Privathaushalten als auch in Bäckereien und Konditoreien in Küche und Herd geblickt.