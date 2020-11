Lebkuchenreisen

Honig, Roggen- oder Weizenmehl, Zucker, Nüsse und Gewürze wie Zimt, Pfeffer und Nelken sind die klassischen Zutaten.

Quelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader

Die Lebkuchenherstellung war ursprünglich eng mit den Klöstern verbunden. Einerseits siedelten rund um ein Kloster stets viele Handwerker an und andererseits konnten sich auch nur gewisse Bevölkerungsgruppen wie Mönche die für die Herstellung benötigten, sehr teuren Gewürze leisten.



Auch wenn sich diesbezüglich bis heute viel verändert hat spürt man in Stift Seckau nach wie vor die jahrhundertealte Tradition. Die dort ansässige Bäckerei und Konditorei produziert mittlerweile in vierter Generation herrlichen Lebkuchen.



Die Lebkuchenhauptstadt Polens ist Thorn (Toruń). Bis heute wird die Tradition hier sehr hoch gehalten und so wundert es nicht, dass im gotischen Kopernikushaus auch ein Lebkuchenmuseum eingerichtet wurde, dass jährlich von vielen Schulklassen aufgesucht wird. Eine der vermutlich bekannteste Lebkuchenformen ist das Thorner Katharinchen. Zahlreiche Sagen ranken sich um die Entstehung dieses Lekbuchen, sicher ist, dass die Heilige Katharina die Namenspatronin dieser Köstlichkeit war.