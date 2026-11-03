Lebkuchenreisen

Für das Verzieren mit Zuckerglasur braucht man eine ruhige Hand.

Quelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader

Die Tradition des Maissauers Lebkuchens geht weit bis ins 17. Jahrhundert zurück. Das liegt einerseits daran, dass Maissau zwischen Wein- und Waldviertel an einer der wichtigsten Handelsrouten zwischen Wien und Prag lag und andererseits daran, dass die Stadt jahrhundertelang das Hauptanbaugebiet von Safran war. Dadurch kamen viele Gewürzhändler nach Maissau um Safran zu kaufen, aber auch um ihre teuren Gewürze zu verkaufen.



Auch im ungarischen Debrecen gibt es eine lange Tradition der Modellebkuchen. Später waren es auch andere Formen, wie bunte Hussaren, Wickelkinder und vor allem Herzen, die ausgestochen wurden. In die Mitte der leuchtend roten Herzen wird ein kleiner Spiegel gelegt, der den Beschenkten vor Unglück bewahren sollte. Wenn man ein solches Lebkuchenherz innerhalb der Familie verschenkt, gilt dies als nette Geste. Das rote Lebkuchenherz mit dem Spiegel in der Mitte kann aber auch schüchternen Männern helfen, ihre Auserwählte zu erobern.