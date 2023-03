Frischkäse - Cremige Verführung

Aus der geronnenen Milch wird bald Topfen

Quelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader

Die Dokumentation gibt Einblick in die Frischkäse-Erzeugung und -Verarbeitung in unterschiedlichen Betrieben und führt u.a. auf Bauernhöfe in Niederösterreich Kärnten, Bayern und der Nordslowakei und zu Sennereien in Tirol und in der Schweiz.



"Topfen" - wie "Quark" in Österreich und Bayern genannt wird - ist immer schon eine einfache und schmackhafte Form gewesen, Milch umzuwandeln und etwas länger haltbar zu machen.