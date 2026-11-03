Der Strudel - Ein Hauch von Teig

Rezepte von Bernadette Fellner, Kettenreith (NÖ)



Strudelteig:



Zutaten:



200 g Mehl

1/8 l Wasser, lauwarm

1 EL Öl

Prise Salz

Mehl zum Bestauben

Butter + Öl zum Bestreichen



Zubereitung:



Mehl, Wasser, Öl und Salz zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig mit Öl bestreichen und bis zur Weiterverarbeitung ca. 3 Stunden ruhen lassen.



Ein Tuch mit Mehl bestauben, Teig ebenfalls mit Mehl bestauben und mit dem Nudelholz gleichmäßig ausrollen. Nun den Teig mit dem Handrücken hauchdünn ausziehen, dabei beide Hände verwenden. Ränder abschneiden.



Topfenfülle:



Zutaten:



300 g Topfen 20%, passiert (Quark)

75 g Butter, handwarm

75 g Kristallzucker

125 g Weißbrot, entrindet

50 g Rosinen

1/8 l Milch

1/8 l Sauerrahm

Salz, Prise

1 Pk. Vanillezucker

Schale von einer halben Zitrone

50 g Butter zum Bestreichen

Ei zum Bestreichen

Zucker zum Bestreuen



Zubereitung:



Weißbrot in Milch einweichen, ausdrücken, passieren. Butter, Zitronenschale und Vanillezucker schaumig rühren. Eidotter nach und nach einrühren. Sauerrahm, Topfen sowie Weißbrot untermengen. Eiklar, Kristallzucker und Salz zu festem Schnee schlagen und unter die Topfenmasse heben. Den ausgezogene Strudelteig mit Butter bestreichen. Die Topfenmasse in einem Streifen auftragen, Rosinen darüber streuen, mit Hilfe des Tuches straff einrollen, Enden gut verschließen. Den Strudel mit Ei bestreichen. Im vorgeheizten Backrohr bei 180° C ca. 20 Minuten goldbraun backen. Den ausgekühlten Topfenstrudel mit Staubzucker bestreuen.



Krautfülle:



Zutaten:



1 kg Weißkraut

1/2 kg Erdäpfel

80 g Zwiebeln, fein geschnitten

80 g Frühstücksspeck

4 EL Schmalz oder Öl

1/4 l Rindsuppe

Salz

Pfeffer

Kümmel

Kristallzucker

Butter und Ei zum Bestreichen



Zubereitung:



Fett erhitzen, Zwiebel und Speck dazu und leicht anrösten, Zucker beigeben und bräunen. Erdäpfel und Kraut fein hobeln, einsalzen, hinzufügen, mit Pfeffer und Kümmel würzen, mit Suppe aufgießen. Anschließend das Ganze ca. 30 Minuten kernig dünsten und überkühlen lassen.



Den ausgezogen Strudelteig mit flüssiger Butter bestreichen. Kraut auf die Hälfte des Teiges verteilen, mit Hilfe des Tuches straff einrollen, Enden verschließen. Mit Ei bestreichen. Im vorgeheizten Backrohr bei 180°C ca. 15 Minuten goldbraun backen.

Bildquelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader