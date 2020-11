Der Strudel - Ein Hauch von Teig

Rezept von Christian Grübler, Krems (NÖ)



Strudelteig:



Zutaten:

200 g Mehl, glatt

20 g Öl

1 Prise Salz

1 Stk. Eiweiß

110 g Wasser, lauwarm

Etwas Öl zum Bestreichen und etwas Mehl zum Ausrollen



Zubereitung:



Mehl sieben und in den Rührkessel geben. Öl, Salz, Eiweiß und lauwarmes Wasser beigeben. So lange kneten, bis sich der Teig von der Kesselwand löst. Mit geölten Händen herausnehmen und zu einer Kugel formen. Die Teigkugel mit Öl bestreichen und mindestens 2 Stunden im Kühlschrank bis zur Weiterverarbeitung ruhen lassen.



Butterbrösel:



Zutaten:



2 EL Butter

200 g Semmelbrösel



Zubereitung:



Butter in der Pfanne schmelzen, Semmelbrösel hinzufügen und auf mittlerer Stufe goldbraun rösten.



Apfelfülle:



Zutaten:



600 g Äpfel

150 g Rum-Rosinen

100 g Kristallzucker

1 TL Zimt

1 Prise Nelkenpulver

Schale von einer halben Zitrone



Zubereitung:



Die Äpfel schälen, in kleine Stücke schneiden und mit Rum-Rosinen und Butterbröseln vermischen. Anschließend mit Zucker, Zimt, Nelkenpulver und Zitronenschale abschmecken.



Den Strudelteig auf einem bemehlten Tuch ausrollen und mit den Händen hauchdünn ausziehen. Die dicken Ränder abschneiden. Den ausgezogenen Teig im unteren Drittel mit der Apfelfülle belegen, mit Hilfe des Tuches eng einrollen. Im vorgeheizten Backrohr bei 180°C ca. 25 Minuten backen.

