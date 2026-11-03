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Eierlikörgugelhupf

Kultur

Der Gugelhupf - König der Kuchen

Der "Gugelhupf" ist nicht nur ein Stück österreichischen Kulturguts - es gibt diesen Kuchen in verschiedenen Ausführungen weit über die Grenzen des Landes hinaus.

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Esskultur

Esskulturen

Der Gugelhupf ist seit dem Biedermeier der Inbegriff von Kaffeejause oder Sonntagsfrühstück. Saftig, buttrig, dottergelb, mit Rosinen oder mit kleinen Schokostücken, auch Biskuitteig, Sandteig oder Germteig in den verschiedensten Variationen - all das kann ein guter Gugelhupf sein. "Schober", "Königs-Gugelhupf", "Mostpudding" oder "saurer Kougelhopf" heißen einige seiner Varianten.

Genauso, wie es unterschiedliche Namen gibt, existieren auch unterschiedliche Back-Formen. Eine der bekanntesten ist die hohe Kranzform aus Metall, Keramik, Glas oder Silikon, die klassischen Pudding-Formen ähnelt, in der Mitte eine Öffnung hat und den Teig dadurch gleichmäßiger garen lässt.

In der Dokumentation stellen begeisterte Bäckerinnen und Bäcker ihre Geschichten und Lieblingsrezepte vor.

Angeschnittener Hefe-Gugelhupf
Kultur -

Der Gugelhupf - König der Kuchen1/3

Germgugelhupf

Sendungsbereich:
Kulturdoku
Quelle:
Quelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader
Angeschnittener Marmorgugelhupf mit Puderzucker bestreut
Kultur -

Der Gugelhupf - König der Kuchen2/3

Marmorgugelhupf

Sendungsbereich:
Kulturdoku
Quelle:
Quelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader
Marmorgugelhupf mit Schokoladenglasur
Kultur -

Der Gugelhupf - König der Kuchen3/3

Marmorgugelhupf mit Schoko-Glasur

Sendungsbereich:
Kulturdoku
Quelle:
Quelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader

Rezepte (1 dag = 10 g)

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