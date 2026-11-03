Der Gugelhupf - König der Kuchen

Zutaten:



50 dag Mehl

10 dag Zucker

10 dag Butter

4 dag Germ (Hefe)

Prise Salz

1/4 l Milch

1 Ei

3 Dotter

Vanillezucker

Geriebene Zitrone



-Fett und Mehl für die Form

-Staubzucker zum Bestreuen



Topfenfülle:



10 dag Speisetopfen

3 dag Zucker

2 dag verlesene Rosinen

geriebene Zitronenschale



Mohnfülle:



10 dag gemahlener Mohn

3 dag Zucker

2 dag verlesene Rosinen

ca. 1/16 Milch

1 EL Rum

geriebene Zitronenschale



Nussfülle:



10 dag geriebene Nüsse

3 dag Zucker

2 dag verlesene Rosinen

ca. 1/16 Milch

1 EL Rum

1 Msp. Zimt



Powidlfüllung:



10 dag Powidl (Pflaumenmus)

1 EL Rum

Prise Zimt



Zubereitung:

Aus 1/8l lauwarmer Milch, dem Germ (Hefe) und etwas Mehl, ein weiches Dampfl bereiten. Mit Mehl dicht bestäuben und an einem warmen Ort gehen lassen. Restliche Milch erwärmen, Zucker, Butter und Salz darin auflösen und mit Ei, Dotter, Vanillezucker und geriebener Zitronenschale verquirlen. Sobald die Mehloberfläche des Dampfls Sprünge zeigt, dieses und das Zutatengemisch mit dem Mehl zum Teig kneten. Nach genügender Rastzeit kann der Teig aufgearbeitet werden.



Für den Patzerlgugelhupf schreiben die bekannten Rezepte vier Füllungen vor. Und zwar Topfen, Mohn, Nuss und Powidl (ohne Zucker stark eingekochtes schwarzes Zwetschkenmus)



Die Zutaten der Topfenfülle trocken, ohne Milch mittels einer Gabel zu einer festeren, krümeligen Füllmasse vermengen.

Die Zutaten von Mohnfülle und Nussfülle mit der heißen Milch zu einer nicht weichen Füllmasse vermengen.



Powidl mit Rum und etwas Zimt verrühren



Den fertigen Germteig auf bemehltem Brett zu einer ungefähr 25 cm langen, dickeren Rolle formen und diese in sechszehn Stücke schneiden. Diese Stücke etwas flachdrücken. Je vier Teigstücke mit einer der Füllungen ähnlich wie Buchteln füllen. Von dieser Art Buchteln werden zuerst vier Stück, von einer Füllung eines, nebeneinander in die gefettete und schwach bemehlte Form eingelegt. Darauf wird eine weitere Lage von sechs Stück aufgelegt, wobei man die unterschiedlichen Füllungen abwechselnd nebeneinander anordnet und darüber dann die Dritte Lage ebenso auflegt. Die gefüllte Form zugedeckt zum Gehen in die Küche an einen warmen Ort stellen. Ist der Gugekhupf bis fingerbreit unter den Rand der Form aufgegangen, im vorgewärmten Backrohr bei gleich bleibender mittlerer Hitze ca. 60 min backen. Nach dem Backen sogleich stürzen, auskühlen lassen und dann mit Staubzucker bestäuben.