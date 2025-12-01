Kultur
Alle Jahre wieder - Das Weihnachtsmenü
Wenn die Geschenke endlich eingepackt sind, ist es mit dem Stress vor Weihnachten noch nicht vorbei. Denn es stellt sich alle Jahre wieder die Frage: Was soll zum Fest auf den Tisch?
- 22.12.2025
- 13:45 - 14:30 Uhr
An Heiligabend? Und an den Feiertagen? Eine logistische Herausforderung, schließlich haben die Läden lange geschlossen und nicht selten ist die ganze Großfamilie zum Essen eingeladen. Wer da nicht gut plant, hat schnell das Nachsehen.
Und zum Finale folgt dann die Bewährung am Herd. Wohl dem, der da auf feste Rituale zurückgreifen kann und Wehe dem, der zum Fest erstmals was ganz Besonderes ausprobieren will.
Die Reportage "Alle Jahre wieder: Das Weihnachtsmenü" beschäftigt sich mit dem alljährlichen Kampf ums perfekte Dinner unterm Christbaum. Sie begleitet eine bayrische Familie bei den Vorbereitungen zum traditionellen Truthahn-Menü und schaut sich bei Landwirten um, die dann Hochsaison haben: einem Gänsehof in Oberbayern und einem Fischzüchter in Mittelfranken.
Außerdem ist das Filmteam mit Menschen unterwegs, die dafür sorgen, dass zu Weihnachten auch diejenigen eine festliche Mahlzeit bekommen, die weder einen Herd noch ein Zuhause haben.