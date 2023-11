Äpfel - Paradiesische Versuchung

Die Apfel-Weintorte, die mit den hauseigenen Äpfeln gebacken wird, ist eine Spezialität von Margarita Huber, der Chefin vom Anderlbauer in Frasdorf.

Quelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader

Ein kulinarisches Highlight ist die "Apfel-Weintorte" von Margarita Huber.



Von Bayern aus geht es weiter in die Normandie auf einen der schönsten Märkte nach Lisieux und ins Château du Breuil, eine der berühmtesten Calvados-Brennereien Frankreichs, die namensgebend für diesen dort produzierten, mehrfachen ausgezeichneten Apfelbranntwein ist. Aus Calvados-Äpfeln verarbeitet, gelagert in Eichholzfässern für zwei bis sechs Jahre, passt das Getränk hervorragend zu einem Stück Brie.



Bei Familie Steinwender in ihrem 1848 erbauten 4-Generationen-Schloss Lerchenhof in Hermagor in Südkärnten werden, neben anderen selbstproduzierten Produkten, alle im Schlosshof gewachsenen Äpfel komplett verwertet, sei es in Form von Saft, Most oder Strudel oder, eine Hausspezialität, "Apfelradln". Die Reste bekommen die hauseigenen Schweine als Schmankerl.