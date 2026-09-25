Äpfel - Paradiesische Versuchung

Rezept von Magdalena Gatterbauer, Apfelhof Gatterbauer, Thalheim/Wels



Zutaten Teig:



750 g Mehl

80 g Butter

80 g Zucker

1 Zitrone, Schale gerieben

1 Würfel Germ (Hefe)

4 Dotter

Salz

Rum

400 ml Milch, lauwarm



Zutaten Fülle:



500 g Äpfel

1 Zitrone, Saft

Zimt und Kristallzucker zum Bestreuen

Öl zum Ausbacken



Zubereitung:



Für den Germteig Mehl auf die Arbeitsfläche sieben, Germ drüber bröseln, lauwarme Milch über die Germ leeren und mit dem Mehl leicht vermengen. Die anderen Zutaten dazu mischen und solange kneten, bis ein glatter geschmeidiger Teig entsteht. Den Teig in eine Schüssel geben, mit einem Tuch abdecken und solange warm stehen lassen, bis er sich verdoppelt hat.



Die Äpfel dünn blättrig schneiden und mit Zitronensaft vermengen.



Den Germteig zu einem Rechteck ausrollen und mit den Äpfeln belegen. Den Teig fest einrollen und dabei die Teignaht gut andrücken. Von der Rolle ca. 3 cm dicke Scheiben abschneiden, auf eine bemehlte Arbeitsfläche legen, zudecken und nochmals gehen lassen.



Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Scheiben auf beiden Seiten goldgelb ausbacken.



Zimt und Kristallzucker vermischen und die noch warmen Apfelkrapfen damit bestreuen.