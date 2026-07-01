Kultur
Die Hauda & die Kunst – Jan Vermeer: Popstar des 17. Jahrhunderts
Kulturjournalistin und Moderatorin Bianca Hauda serviert Kunstwissen in kleinen Happen: Porträts von Künstlerinnen und Künstlern, deren Bilder und Werke in deutschen Museen zu sehen sind. Dieses Mal: Jan Vermeer.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 30.07.2026
- 19:50 - 20:00 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
In Amsterdam gab es 2023 eine Jahrhundertausstellung mit so vielen Vermeer-Bildern wie noch nie. 37 Gemälde Jan Vermeers sind bekannt - alles Meisterwerke in der Inszenierung des Lichts.
Sein "Mädchen mit dem Perlenohrring" ist eine Popikone. Aber auch die anderen Bilder haben eine Magie: Nie zuvor hat der Alltag so geleuchtet, nie zuvor hat ein Maler einfache private Szenen mit Mädchen und Frauen so gestaltet, als hätten sie ein großes Geheimnis.
Nach seinem Tod 1675 wurde der Niederländer Jan Vermeer vergessen. Wiederentdeckt haben ihn die Impressionisten.