Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Die Hauda & die Kunst
  4. Die Hauda & die Kunst – Édouard Manet: Ode an die Sexarbeit
Bianca Hauda neben dem Gemälde "Nana" von Édouard Manet.

Kultur

Die Hauda & die Kunst – Édouard Manet: Ode an die Sexarbeit

Kulturjournalistin und Moderatorin Bianca Hauda serviert Kunstwissen in kleinen Happen: Porträts von Künstlerinnen und Künstlern, deren Bilder und Werke in deutschen Museen zu sehen sind. Dieses Mal: Édouard Manet.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
29.07.2026
19:50 - 20:00 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Mehr

teaser-die-lauda-und-die-kunst-mit-logo-2400x1350

Die Hauda & die Kunst

Wer als Maler Karriere machen will, muss es im 19. Jahrhundert mit seinen Bildern in den Pariser Salon schaffen. Édouard Manet wählt auf Suche nach Anerkennung die Provokation: Nacktheit.

Damals ein Tabu. Zum echten Skandal wird seine "Nana", eine Kokotte. Das ist nicht nur die französische Bezeichnung für einen Schmortopf, sondern auch für Prostituierte. Das Bild der selbstbewusst dreinschauenden Sexarbeiterin <br/>wird im Pariser Salon empört abgelehnt.

Als das Bild später im Schaufenster eines Ladens ausgestellt wird, sorgt es für solche Aufregung, dass es auf Anordnung der Polizei entfernt werden muss.

Noch mehr Kunstwissen mit der Hauda:

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.