Kultur
Die Hauda & die Kunst – Édouard Manet: Ode an die Sexarbeit
Kulturjournalistin und Moderatorin Bianca Hauda serviert Kunstwissen in kleinen Happen: Porträts von Künstlerinnen und Künstlern, deren Bilder und Werke in deutschen Museen zu sehen sind. Dieses Mal: Édouard Manet.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 29.07.2026
- 19:50 - 20:00 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Wer als Maler Karriere machen will, muss es im 19. Jahrhundert mit seinen Bildern in den Pariser Salon schaffen. Édouard Manet wählt auf Suche nach Anerkennung die Provokation: Nacktheit.
Damals ein Tabu. Zum echten Skandal wird seine "Nana", eine Kokotte. Das ist nicht nur die französische Bezeichnung für einen Schmortopf, sondern auch für Prostituierte. Das Bild der selbstbewusst dreinschauenden Sexarbeiterin <br/>wird im Pariser Salon empört abgelehnt.
Als das Bild später im Schaufenster eines Ladens ausgestellt wird, sorgt es für solche Aufregung, dass es auf Anordnung der Polizei entfernt werden muss.