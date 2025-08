Kultur

Die Hauda & die Kunst – Rembrandt van Rijn: Das erste Duckface-Selfie

Rembrandt hat sich rund 80-mal selbst porträtiert - und dabei wohl das erste "Duckface" der Selfie-Geschichte geschaffen. Sein bekanntestes Werk, "Die Nachtwache", machte ihn unsterblich. Unsterblich verliebt ist er in Saskia van Uylenburgh, die Tochter des Amsterdamer Bürgermeisters, die ihm Modell und Muse wird. Sie ist die starke Frau an seiner Seite, die ihn finanziell unterstützt und in die High Society einführt. Saskia ermöglicht ihm, ein Jahrhundertkünstler zu werden. Ihr früher Tod trifft Rembrandt hart - danach geht es mit seiner Karriere bergab. Kulturjournalistin und Moderatorin Bianca Hauda serviert Kunstwissen in kleinen Happen: Porträts von Künstlerinnen und Künstlern, deren Werke in deutschen Museen zu sehen sind.

Datum: 12.08.2025