Kultur
Live am 22. März 2026 von der Buchmesse Leipzig
Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Leipziger Buchmesse 2026. Unter anderem mit der Maus, Leïla Slimani, Michal Hvorecký, Ronen Steinke, Domenico Müllensiefen.
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 22.03.2026
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10:00 Uhr Maus, Bernd das Brot, Ernie und Bert, Fuerwehrmann Sam uvm. Moderation: Christian Bahrmann
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10:20 Uhr Leïla Slimani "Trag das Feuer weiter". Moderation: Nina Mavis Brunner
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10:40 Uhr Christine Koschmieder "Ein Haus für mich". Moderation: Ariane Binder
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11:00 Uhr Jens Sparschuh "Der Waldmeister". Moderation: Niels Beintker
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11:20 Uhr Druckfrisch Literaturtipps. Moderation Denis Scheck
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11:50 Uhr Book Therapy: Junge Literatur und Zukunftsangst mit Carla Hinrichs "Meine verletzte Generation" und Bookfluencer Samuel Benke. Moderation: Shila Behjat
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12:10 Uhr Lukas Rietzschel "Sanditz". Moderation: Thea Dorn
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12:40 Uhr Michal Hvorecký "Dissident". Moderation. Katrin Schumacher
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13:00 Uhr Lutz van der Horst "Konfetti-Blues". Moderation: Ariane Binder
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13:20 Uhr Ronen Steinke "Meinungsfreiheit". Moderation: Vivian Perkovic
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13:40 Uhr Ole Liebl "Brutal fragile Typen. Männer und Gefühle". Moderation: Yara Hoffmann
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14:00 Uhr Eva Gengler "Feministische KI". Moderation: Salwa Houmsi
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14:20 Uhr Tomer Gardi "Liefern". Moderation: Kais Harrabi
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14:40 Uhr Kurt Prödel "Salto". Moderation: Salwa Houmsi
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15:00 Uhr Matthias Jügler (Hg.), Charlotte Gneuß (Autorin), Steffen Moratz (Regisseur der ARD Lesezeit) "Wir dachten, wir könnten fliegen". Moderation Carsten Tesch
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15:30 Uhr Bücherfrühling: Prekäre Verhältnisse mit Thị Thanh Thảo Trần
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16:10 Uhr Yade Yasemin Önder "Anti Müller". Moderation: Salwa Houmsi