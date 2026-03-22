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Kultur

Live am 22. März 2026 von der Buchmesse Leipzig

Alle Gespräche auf der gemeinsamen Lesebühne von ARD, ZDF und 3sat auf der Leipziger Buchmesse 2026. Unter anderem mit der Maus, Leïla Slimani, Michal Hvorecký, Ronen Steinke, Domenico Müllensiefen.

Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 22.03.2026

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Buchmesse
Das Programm am 22. März

10:00 Uhr Maus, Bernd das Brot, Ernie und Bert, Fuerwehrmann Sam uvm. Moderation: Christian Bahrmann

10:20 Uhr Leïla Slimani "Trag das Feuer weiter". Moderation: Nina Mavis Brunner

10:40 Uhr Christine Koschmieder "Ein Haus für mich". Moderation: Ariane Binder

11:00 Uhr Jens Sparschuh "Der Waldmeister". Moderation: Niels Beintker

11:20 Uhr Druckfrisch Literaturtipps. Moderation Denis Scheck

11:50 Uhr Book Therapy: Junge Literatur und Zukunftsangst mit Carla Hinrichs "Meine verletzte Generation" und Bookfluencer Samuel Benke. Moderation: Shila Behjat

12:10 Uhr Lukas Rietzschel "Sanditz". Moderation: Thea Dorn

12:40 Uhr Michal Hvorecký "Dissident". Moderation. Katrin Schumacher

13:00 Uhr Lutz van der Horst "Konfetti-Blues". Moderation: Ariane Binder

13:20 Uhr Ronen Steinke "Meinungsfreiheit". Moderation: Vivian Perkovic

13:40 Uhr Ole Liebl "Brutal fragile Typen. Männer und Gefühle". Moderation: Yara Hoffmann

14:00 Uhr Eva Gengler "Feministische KI". Moderation: Salwa Houmsi

14:20 Uhr Tomer Gardi "Liefern". Moderation: Kais Harrabi

14:40 Uhr Kurt Prödel "Salto". Moderation: Salwa Houmsi

15:00 Uhr Matthias Jügler (Hg.), Charlotte Gneuß (Autorin), Steffen Moratz (Regisseur der ARD Lesezeit) "Wir dachten, wir könnten fliegen". Moderation Carsten Tesch

15:30 Uhr Bücherfrühling: Prekäre Verhältnisse mit Thị Thanh Thảo Trần
"Menschen wie wir", Domenico Müllensiefen "Manchmal muss man sich entscheiden", Miriam Davoudvandi "Das können wir uns nicht leisten". Moderation: Christine Watty

16:10 Uhr Yade Yasemin Önder "Anti Müller". Moderation: Salwa Houmsi

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