Kultur

3sat auf der Buch Wien 2023

Die Herbst- und Vorweihnachtszeit ist auch Buchzeit und so geht es rechtzeitig in das 15. Jahr der großen Wiener Bücherschau Buch Wien. Auch 2023 findet die Wiener Buchmesse auf dem Gelände der Messe Wien statt, eingebettet wieder in ein Lesefestival, das Veranstaltungsorte in der ganzen Stadt mit einschließt. Neben Lesungen, Podiumsdiskussionen und Autorengesprächen auf den fünf Messebühnen und in der 3sat-Lounge bietet das Festival das Neueste und Spannendste aus der Welt der Bücher.