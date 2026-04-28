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  3. Mini-Picassos: Talent oder Hype? - Sind Werke von Kindern Kunst?

Gesellschaft

Wunderkinder (1/2) - Mini-Picassos: Talent oder Hype?

Das Bild eines Zweijährigen im Museum und fünfstellige Kaufsummen für die Kunstwerke eines Zehnjährigen: Was hat es mit den Wunderkindern in der Bildenden Kunst auf sich?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 07.10.2028

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Verrückt nach Kunst

Ein Film von Isabell Roempke

Nicht nur in der Musik, auch in der bildenden Kunst gibt es sie: Kinder, die bereits eine beträchtliche Karriere hingelegt haben. Und Eltern, die ihre Berufe aufgeben, um ihre Kleinen zu fördern. Doch kann das gut gehen, wenn Kinder am Ende das Familieneinkommen sichern?

Erstaunliche Künstlerkarrieren

Ein Mädchen mit langen braunen Zöpfen steht draußen im Garten vor einem bunten Gemälde. Neben ihr auf dem Boden sitzt ein kleiner Junge, der mit einer Holzeisenbahn spielt.
Quelle: ©kobalt

Die allerersten bekommen schon mit zwei Jahren einen Pinsel in die Hand gedrückt und fangen an, mit Farbeimern und Leinwänden zu experimentieren. Und das Bemerkenswerte: Ihre Werke werden sogar ausgestellt. Aber können Kleinkinder und Teenager wirklich hochkarätige Kunst produzieren? Milo Lacey ist erst zwei Jahre alt und darf seine Kunst bereits in der renommierten Turner Contemporary Galerie in Margate (UK) zeigen. Auch seine neunjährige Schwester Isabel ist Künstlerin und hat bereits Werke in der Royal Academy in London ausgestellt.

Ein Jungte mit langen Haaren, Anzugsjacke, weißem Hemd und schwarzer Fliege vor einem abstrakten Gemälde. Neben ihm auf dem Boden Farbeimer und Pinsel.
Quelle: © Kerem Akar

Noch steiler ist die Karriere des Kölner Jungen Mikail Akar (10): Er stellt in New York, Zürich und Rom aus, seine abstrakten, großflächigen Bilder werden für Zehntausende Euro verkauft. Zum vierten Geburtstag bekam Mikail von seinen Eltern Leinwand und Farbe geschenkt, die erste Ausstellung folgte bald. Webpage und die Social-Media-Kanäle pflegt Vater Kerem Akar erfolgreich: Mehr als 800.000 Menschen folgen dem kleinen Maler allein auf Instagram. Wessen Erfolg ist das? Der eines talentierten Zehnjährigen, oder der einer Marketing-Maschinerie, die seinen Hype am Laufen hält? Die Karrieren der Mini-Picassos werden auf Instagram, TikTok und Co. stärker denn je befeuert und beschleunigt.

Verlorene Kindheit?

Großaufnahme eines jungen Mannes mit blonden, kurzen Haaren vor einem abstraktenn, buntem Gemälde
Quelle: ©dpa

Und wie ist es, wenn man als ehemaliges Wunderkind erwachsen wird? Leon Löwentraut ist heute 25 und hat das Marketing via Social Media perfektioniert. Er lebt weiter erfolgreich von seiner Kunst, auch wenn die im etablierten Kunstbetrieb umstritten ist. Seine Käufer stört das wenig. Bedauert Löwentraut eine verlorene Kindheit? Und kann es gelingen, vom malenden Wunderkind zu einem ernstzunehmenden Künstler zu werden?

Hier geht es zu Teil 2 der Dokumentation

Gesellschaft -

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Sie sind blutjung, musikalisch hochbegabt und leben eine Kindheit zwischen Ruhm und Druck: Sogenannte Wunderkinder. Kleine Genies oder alles nur Ehrgeiz der Eltern?

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