Gesellschaft
Wunderkinder (1/2) - Mini-Picassos: Talent oder Hype?
Das Bild eines Zweijährigen im Museum und fünfstellige Kaufsummen für die Kunstwerke eines Zehnjährigen: Was hat es mit den Wunderkindern in der Bildenden Kunst auf sich?
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 07.10.2028
Ein Film von Isabell Roempke
Nicht nur in der Musik, auch in der bildenden Kunst gibt es sie: Kinder, die bereits eine beträchtliche Karriere hingelegt haben. Und Eltern, die ihre Berufe aufgeben, um ihre Kleinen zu fördern. Doch kann das gut gehen, wenn Kinder am Ende das Familieneinkommen sichern?
Erstaunliche Künstlerkarrieren
Die allerersten bekommen schon mit zwei Jahren einen Pinsel in die Hand gedrückt und fangen an, mit Farbeimern und Leinwänden zu experimentieren. Und das Bemerkenswerte: Ihre Werke werden sogar ausgestellt. Aber können Kleinkinder und Teenager wirklich hochkarätige Kunst produzieren? Milo Lacey ist erst zwei Jahre alt und darf seine Kunst bereits in der renommierten Turner Contemporary Galerie in Margate (UK) zeigen. Auch seine neunjährige Schwester Isabel ist Künstlerin und hat bereits Werke in der Royal Academy in London ausgestellt.
Noch steiler ist die Karriere des Kölner Jungen Mikail Akar (10): Er stellt in New York, Zürich und Rom aus, seine abstrakten, großflächigen Bilder werden für Zehntausende Euro verkauft. Zum vierten Geburtstag bekam Mikail von seinen Eltern Leinwand und Farbe geschenkt, die erste Ausstellung folgte bald. Webpage und die Social-Media-Kanäle pflegt Vater Kerem Akar erfolgreich: Mehr als 800.000 Menschen folgen dem kleinen Maler allein auf Instagram. Wessen Erfolg ist das? Der eines talentierten Zehnjährigen, oder der einer Marketing-Maschinerie, die seinen Hype am Laufen hält? Die Karrieren der Mini-Picassos werden auf Instagram, TikTok und Co. stärker denn je befeuert und beschleunigt.
Verlorene Kindheit?
Und wie ist es, wenn man als ehemaliges Wunderkind erwachsen wird? Leon Löwentraut ist heute 25 und hat das Marketing via Social Media perfektioniert. Er lebt weiter erfolgreich von seiner Kunst, auch wenn die im etablierten Kunstbetrieb umstritten ist. Seine Käufer stört das wenig. Bedauert Löwentraut eine verlorene Kindheit? Und kann es gelingen, vom malenden Wunderkind zu einem ernstzunehmenden Künstler zu werden?