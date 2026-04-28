Quelle: © Kerem Akar

Noch steiler ist die Karriere des Kölner Jungen Mikail Akar (10): Er stellt in New York, Zürich und Rom aus, seine abstrakten, großflächigen Bilder werden für Zehntausende Euro verkauft. Zum vierten Geburtstag bekam Mikail von seinen Eltern Leinwand und Farbe geschenkt, die erste Ausstellung folgte bald. Webpage und die Social-Media-Kanäle pflegt Vater Kerem Akar erfolgreich: Mehr als 800.000 Menschen folgen dem kleinen Maler allein auf Instagram. Wessen Erfolg ist das? Der eines talentierten Zehnjährigen, oder der einer Marketing-Maschinerie, die seinen Hype am Laufen hält? Die Karrieren der Mini-Picassos werden auf Instagram, TikTok und Co. stärker denn je befeuert und beschleunigt.