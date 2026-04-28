In der Tat sehen sich Eltern hochbegabter, musikalischer Kinder oft dem Vorwurf ausgesetzt, nur ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Für Simone Marsollek, Mutter von Maddox (9) und Miles (7), ist die Hochbegabung ihrer Söhne ein Fulltime-Job. "Manchmal schlägt man entsetzt die Hände über dem Kopf zusammen, weil es unglaublich zeit- und kostenintensiv ist.“ Sie sieht sich in der Pflicht, den Entfaltungsbedürfnissen ihrer Söhne nachzukommen, fühlt sich in der Förderung aber oft alleingelassen. Deshalb gründete sie den Verein “Musikförderung Berliner Entdeckungen” - ein Verein zur Unterstützung, Vernetzung und Entdeckung Hochbegabter.