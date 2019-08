sonntags: Was man gegen Klimawandel tun kann

Bereits kleine Veränderungen haben Auswirkungen auf das Gesamtsystem. In der heutigen Zeit befindet sich das Klima im Wandel. Der Grund hierfür sind Treibhausgase, insbesondere Kohlenstoffdioxid (CO2), aber auch andere Gase wie Methan, Lachgas oder die fluorierten Gase HFKW, FKW und SF6. Damit verbunden sind eine stärkere Erderwärmung und eine Veränderung des Klimas. Noch ist es nicht zu spät, und ganz unterschiedliche Aktionen helfen, etwas gegen die Erderwärmung und den Klimawandel zu tun.



Die Stadt Dortmund setzt auf Nachhaltigkeit. Während des Kirchentags 2019 werden im Zentrum "Stadt und Umwelt" die Ideen zur Nachhaltigkeit präsentiert und dann gemeinsam mit der Wissenschaft und Politik diskutiert. Was muss passieren, damit Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestaltet werden können?



Die Schweden verzichten auf das Fliegen und beschreiben unterschiedliche Aktionen, die zu Flug-Scham führen. Und wenn statt neuer Anziehsachen Second-Hand-Produkte gekauft werden, ist das gut fürs Klima.



Gast im Studio ist Jennifer Sieglar. Die "logo!"-Moderatorin berichtet aus eigener Erfahrung, was man für ein gutes Klima tun kann.