"sonntags" will im Dschungel des Lebens mit all seinen Überraschungen, Chancen und Schwierigkeiten Orientierung geben. "sonntags" wird von Andrea Ballschuh moderiert und in Vertretung von Michael Sahr.



"sonntags" geht auf die Suche nach dem, was wertvoll ist, klopft den Zeitgeist ab und nimmt den Menschen in seiner ganzen Fülle wahr: mit seiner Spiritualität, seinem Humor, seiner Mitmenschlichkeit und gesellschaftlichen Verantwortung.

Gerade in der jüngsten Zeit ist uns bewusst geworden, dass Kulturen durch ihre Religionen entscheidend geprägt sind. "sonntags" will sie vorstellen und verstehen. Der Dialog zwischen den Religionen ist Voraussetzung für die friedvolle Auseinandersetzung zwischen den Kulturen. Und so entdeckt "sonntags" auch die christliche Religion als Wurzel der eigenen Kultur.