Die Schweizer Alpen – Bräuche, Käuze, Aberglauben, Staffel 2: Silvesterchlausen

Wie jedes Jahr am 13. Januar findet in Urnäsch im Kanton Appenzell Ausserrhoden einer der wohl schönsten Bräuche der Schweiz statt. Frühmorgens, wenn die klirrende Kälte den Atem stocken lässt und nur der Schnee sein sanftes Licht übers Land legt, machen sich die Männer bereit für einen Tag voller Sang und Klang. Heute wird mit dem Silvesterchlausen der "Alte Silvester" gefeiert und damit dem Winter endgültig den Garaus gemacht. Rund 30 Schuppel ziehen im Dorf von Hof zu Hof und vertreiben dort mit lautem Glockengeschell die bösen Geister und locken mit melodiösem Gesang die guten an. Mit diesem Ritual soll sich ein Segen über die Bewohnerinnen und Bewohner legen. Unterschieden werden drei Arten von Silvesterchläusen: Die schönen, die wüsten und die schön-wüsten. Was sie unterscheidet, ist ihr Aussehen und ihre Aufgabe, was sie verbindet, ist Hingabe und Leidenschaft.