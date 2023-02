Die Schweizer Alpen – Bräuche, Käuze, Aberglauben, Staffel 2: Carnaval d'Evolène

Am frühen Morgen des Karnevalssonntags trifft sich eine Gruppe junger Männer, um die "Ausgestopften" zum Leben zu erwecken. Diese Monster sind in Jutesäcke gekleidet, die mit mehr als 30 Kilogramm Stroh gefüllt sind. Sie kommen nur an diesem Tag heraus. Sie repräsentieren den Geist der Vorfahren, der Toten, die seit jeher in der Region spuken. Seit 31 Jahren ist Frédéric Fauchère (52) einer dieser Ausgestopften. Er hat von seinem Vater gelernt, Larven zu schnitzen und gibt das Handwerk heute an seine Söhne weiter.