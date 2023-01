Die Schweizer Alpen – Bräuche, Käuze, Aberglauben, Staffel 2: Chalandamarz

Der Chalandamarz wird als Frühlingsbrauch in den romanisch- und italienischsprachigen Teilen der Schweiz gefeiert. Gefeiert wird er jeweils am 1. März, dem römischen Jahresanfang. Früher wurden an diesem Tag auch politische Ämter gewählt. Heute ist dies nur noch in einem Dorf der Fall. Ansonsten ist es ein Fest, dass den Kindern vorbehalten ist mit dem Höhepunkt eines kleinen Balls am Abend.