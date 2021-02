Zukunft der Arbeit - Standort Deutschland

Am Hamburger Hafen gibt es eigens Thinktanks, die Strategien dafür entwickeln, dass auch in Krisenzeiten der Welthandel nicht ins Stocken gerät. Corona hat gezeigt, wie wichtig ein Plan B ist, damit weiter Waren und Container im Terminal landen. Digitalisierung heißt das Zauberwort.



Aber was macht dieser Strukturwandel mit den bisherigen Arbeitsplätzen? Was wird aus dem Standort Deutschland? Während in der Autoindustrie die klassischen Produktionsjobs gefährdet scheinen, gibt es zum Beispiel in der Pharmabranche die Überlegung, Produktion von Wirkstoffen wieder nach Europa bzw. nach Deutschland zu holen. Corona hat ein Umdenken ausgelöst oder zumindest rasant beschleunigt.