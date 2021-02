makro: Wie stehen Sie zu der These, dass die Digitalisierung unternehmerischer Abläufe Firmen agiler und resilienter macht, mithin also auf kommende Krisen und Umbrüche besser vorbereitet?



Hartmann: Die Pandemie hat verdeutlicht, dass viele Unternehmen nicht ausreichend in der Lage sind, ihre global verzweigten, komplexen Lieferketten zu steuern. Hier kann Digitalisierung in vielerlei Hinsicht Lösungen bieten. Unternehmen können zum Beispiel leichter herausfinden, wo die Schwachstellen in der Lieferkette sind und Notfallpläne erarbeiten.



Mittels Blockchain lassen sich Echtzeitdaten darüber generieren, wo ein Produkt gerade in der Lieferkette hängt. Das gesamte Zollwesen ließe sich digital abbilden. All das macht Lieferketten transparenter und agiler.