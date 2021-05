USA und neuer Klimaschutz

Das Zentrum der amerikanischen Windenergie liegt nicht, wie viele meinen, im liberalen Kalifornien, sondern im konservativen Texas. Hier erleben Amerikaner, dass der Umstieg auf erneuerbare Energien ein gutes Geschäft ist. Der Bundesstaat produziert über 30.000 Megawatt Strom aus Windkraft. Wenn Texas ein Land wäre, läge es mit seinen Windparks hinter China, den USA, Deutschland und Indien auf Rang 5.



Technische Fachkräfte werden händeringend gesucht. In einer Zeit, in der traditionelle Berufe in der alten Öl- und Gasindustrie verschwinden, bauen deshalb immer mehr junge Texaner auf eine Karriere als Service-Techniker für Windkraftanlagen.