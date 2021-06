Klimaneutralität: Der Wind dreht sich

Engine No. 1, ein junger, kleiner Hedgefonds aus New York, brach zur Exxon-Hauptversammlung vor wenigen Tagen einen sogenannten Proxy-Fight vom Zaun. Dabei geht es um die Frage, wer im Aufsichtsrat einer Firma sitzt und so die Leitlinien des Unternehmens bestimmt. Engine No. 1 schlug vier Kandidaten vor, die über Expertise beim Thema Nachhaltigkeit verfügen. Exxon war dagegen - und verlor die Abstimmung.



Zwar ist Engine No. 1 ein Zwerg, doch er hat große Brüder - diverse Pensionsfonds, die mächtigen Indexfonds-Betreiber BlackRock, State Street und Vanguard, selbst die Church of England.



Wenn es möglich ist, ExxonMobil ins Wanken zu bringen, den Last Man Standing von "Big Oil", dann ändert sich wirklich was.