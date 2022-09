New Work - Die Zukunft der Arbeit

Und auch das ist New Work: Wenn ein Bäcker nicht schon um 2.00 Uhr in der Backstube stehen muss, sondern der Arbeitsbeginn auf 6.00 Uhr festgelegt wurde. Neue Arbeitszeitmodelle und bessere Arbeitsbedingungen helfen auch in der Bäckerei bei der Suche nach Fachkräften.



New Work bedeutet nicht unbedingt mehr Geld und mehr Freizeit. New Work steht viel mehr für mobiles, flexibles und selbst bestimmtes Arbeiten mit allen Vor- und Nachteilen.