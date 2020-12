Luftfahrt unter Strom

Zwar steht der Wasserstoffantrieb auch in der Ideenschmiede "Bauhaus Luftfahrt" in München hoch im Kurs. Die Wissenschaftler sehen jedoch noch eine hohe Hürde.



Die große Frage, formuliert ihr Leiter Prof. Mirko Hornung, laute: "Wie schaffen wir es, die Technologie auf die Großflugzeuge zu transferieren?" Und da seien das Kritische die Tanks. Wasserstoff als Treibstoff muss gekühlt werden. "Ich muss ihn tiefgekühlt flüssig an Bord des Flugzeugs bringen." Man brauche also entsprechend isolierte Tanks.



Egal ob Batterie oder Wasserstoff - die Zukunft der sauberen Luftfahrt hat begonnen. Doch es wird noch ein langer Weg sein, bis auch der Flug in den Urlaub dem Klima nicht mehr schadet.