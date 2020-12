Fliegen in die Zukunft

An diesem Projekt wird zurzeit in der Mojave-Wüste in den USA gearbeitet. Mit über 1000 km/h ist das Transportmittel Hyperloop schneller als Fliegen - und gleichzeitig auch noch besser fürs Klima. Beschleunigt durch sehr starke Magneten fahren Kapseln in einer Röhre, in der es kaum Widerstand durch die Luft gibt. Durch diese Technik könnte es in der Zukunft möglich sein, sehr schnell zwischen Städten zu reisen.