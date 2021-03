makro: Kann man bereits beziffern, was die Start-Schwierigkeiten der "Generation Corona" die Gesellschaft am Ende kosten?



Stefan Sell: Zwei notwendige Vorbemerkungen: Man sollte sehr vorsichtig sein, von einer "Generation Corona" zu sprechen. Dies zum einen deshalb, weil hier eine Gesamtbetroffenheit eines Kollektivs behauptet wird, die scheinbar naheliegend, tatsächlich aber irreführend ist.



Das kann man verdeutlichen, wenn man sich die allgemeine Arbeitsmarktdebatte anschaut, denn dort wird auch eine "Wir sitzen alle in einem Boot"-Erzählung vorgetragen, die aber verdeckt, dass wir es mit einer die bereits vor Corona vorhandenen Ungleichheiten verstärkenden Polarisierung zu tun haben.



Die eine Hälfte kann sich trotz aller möglichen Unannehmlichkeiten und Spannungen bei der praktischen Ausgestaltung (was wiederum von den Wohnverhältnissen und anderen Parametern abhängt) zurückziehen in "sichere" Heimarbeit und damit verbundene Kontakt- und Risikoreduzierung, während die Millionen Arbeitnehmer der anderen Hälfte mit überwiegend unterdurchschnittlichen bis sehr niedrigen Löhnen gar keine Option auf Home Office haben, sondern mit dem öffentlichen Personennahverkehr zu sehr risikobelasteten Arbeitsplätzen fahren müssen, wo sie am Anfang der Krise als "systemrelevante" Berufe einen Moment lang gefeiert wurden.



Die hier angedeuteten Spaltungslinien finden wir natürlich auch bei den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.



Zum anderen muss man die individuelle Ebene berücksichtigen. Es gibt bei den jungen Menschen, wenn wir an die soziale Isolation und das Distanzlernen denken, viele Einzelschicksale, die damit schwer oder gar nicht klar kommen und die unter der Krise leiden und auch letztendlich nicht wieder in Gänze korrigierbare Schäden für ihren weiteren Lebensweg erleiden werden, während andere unter den schwierigen Bedingungen dennoch relativ unbeschadet, aus einer späteren Perspektive vielleicht sogar gestärkt - aufgrund der Bewältigungserfahrungen - aus der Krise herauskommen werden.



Ihre Frage, was das "die Gesellschaft" am Ende kosten wird, kann man nicht wirklich seriös beantworten. Was wir aus vergangenen Krisen, die aber alle hinsichtlich der Tiefe und der Intensität nur partiell mit dem zu vergleichen sind, was wir gegenwärtig erleben müssen, wissen: Es gibt wohl lebenslange, tendenziell negative Folgewirkungen für die Jahrgänge, die in der Krise an Übergangspunkten waren, also von der Schule in eine Ausbildung/Studium oder am Ende einer Ausbildung der Übergang in den Arbeitsmarkt.



Eine scheinbar konkrete Antwort auf Ihre Frage nach den Kosten liefern beispielsweise Bildungsökonomen wie Ludger Wößmann und andere: In der empirischen Wirtschaftsforschung gibt es kaum robustere Befunde als den positiven Einfluss von Schulbesuch und Kompetenzerwerb auf wirtschaftlichen Wohlstand. Geht etwa ein Drittel eines Schuljahres an Lernen verloren, so geht dies über das gesamte Berufsleben gerechnet im Durchschnitt mit rund 3 bis 4 Prozent geringerem Erwerbseinkommen einher, so ein Beispiel.



Scheinbar deshalb, weil ich den Eindruck habe, hier wird eine Zahlengenauigkeit präsentiert, die angesichts der vielen ineinandergreifenden Faktoren als "mutig" charakterisiert werden muss.