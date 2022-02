Ölbranche investiert in Offshore-Windparks

Dass jetzt ausgerechnet Ölkonzerne in erneuerbare Energien investieren, ist weder neu noch Zufall: "Die Investitionen von BP in die Offshore-Windenergie in Großbritannien sollten Mitte des Jahrzehnts Öl und Gas in den Schatten stellen, selbst ohne die neuen ScotWind-Projekte", sagt Norman Valentine, Forschungsdirektor beim Analyse- und Researchunternehmen Wood Mackenzie. Denn: Die kapitalstarke Branche verfügt über viel Offshore-Knowhow.



Die Unternehmen selbst postulieren dabei Nachhaltigkeit als Motiv. BP geht sogar so weit, Nachhaltigkeit als ihre Unternehmensstrategie zu bezeichnen. Greenwashing oder ehrliche Absicht? Laut Climate Accountability Institute stehen die Unternehmen BP und Shell mit einem Anteil von jeweils knapp 2,5 Prozent auf den Plätzen sechs und sieben in der Rangliste der globalen Klimasünder.