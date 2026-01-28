Hauptnavigation

Mit dem "Erlebnis Berg" erreicht Bergauf-Bergab nicht nur Berg-Spezialisten.

MI. 04. FEB, 12:45

Bergauf-Bergab

Eine Bergsendung, die mit dem 'Erlebnis Berg' nicht nur den Spezialisten, sondern ein breites Publikum erreicht.

Skidurchquerung in Frankreich

Wild und abgelegen: Das ist die Dauphiné in den französischen Alpen. Michi Düchs ist hier unterwegs auf Skidurchquerung rund um den Sirac im südlichen Teil der Écrins.

Bergauf-Bergab im Bayerischen Fernsehen

Wandern, Klettern, Hochtour, Mountainbiking - wo und wie war das Bergauf-Bergab-Team diesmal unterwegs? Alles rund um die aktuelle Sendung.

