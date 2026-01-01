Hauptnavigation

Drei Skitourengeher in der Dauphine bzw. Ecrins.

Skidurchquerung in Frankreich – Durch die wilde Dauphiné

Wild und abgelegen: Das ist die Dauphiné in den französischen Alpen. Michi Düchs ist hier unterwegs auf Skidurchquerung rund um den Sirac im südlichen Teil der Écrins.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.01.2026
12:45 - 13:15 Uhr

Bewirtschaftete Hütten oder vorgeplante Routen gibt es hier im Winter nicht. Umso wichtiger, das richtige Team dabeizuhaben: Maria Pilarski, Ärztin und Bergführerin aus Garmisch-Partenkirchen und Ben Reuter, Bergführer, Schneeforscher und Lawinenexperte, begleiten Michi in einer der spektakulärsten Gegenden in den Alpen.

