Skidurchquerung in Frankreich – Durch die wilde Dauphiné
Wild und abgelegen: Das ist die Dauphiné in den französischen Alpen. Michi Düchs ist hier unterwegs auf Skidurchquerung rund um den Sirac im südlichen Teil der Écrins.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 21.01.2026
- 12:45 - 13:15 Uhr
Bewirtschaftete Hütten oder vorgeplante Routen gibt es hier im Winter nicht. Umso wichtiger, das richtige Team dabeizuhaben: Maria Pilarski, Ärztin und Bergführerin aus Garmisch-Partenkirchen und Ben Reuter, Bergführer, Schneeforscher und Lawinenexperte, begleiten Michi in einer der spektakulärsten Gegenden in den Alpen.