Bergerlebnisse vor Olympia - Unterwegs in Dolomiten und Pitztal

Bergführer und Südtiroler Urgestein Erwin Steiner nimmt den "Bergauf-Bergab"-Moderator Michi Düchs auf eine Schneeschuhtour im Herzen der Dolomiten mit: Auf den Knollkopf. Ein kleiner Gipfel oberhalb der Plätzwiese mit grandioser Aussicht auf die Drei Zinnen über Cristallo und Tofana bis zu den Bergen oberhalb von Cortina, einem der Austragungsorte für die Winterspiele.



Rund um den Langkofel in der Sella ist "Bergauf-Bergab" auf einer Skitour unterwegs, gemeinsam mit einigen Locals wie dem Bildhauer Egon Digon aus dem Grödnertal. Die tiefe Verbundenheit der ladinischen Einheimischen zu ihrer Heimat ist spürbar. Seit langem setzen sie sich dafür ein, dass das Gebiet um den Langkofel zum Naturpark wird. Noch hat dieser stolze Dolomiten-Dreitausender neben der berühmten Sella Ronda seine Naturseiten behalten.



In besonderer Beziehung zur Bergnatur steht auch eine andere Gruppe Bergsportler: Eiskletterer. Seit 25 Jahren kommen um die 200 Eiskletterer in die Taschachschlucht ins Pitztal, um zu klettern und das neueste Material zu testen. Einer von ihnen: Alpinist und Bergführer Benjamin Zörer, der das Eiskletterfestival inmitten der künstlichen Wasserfälle betreut. Neben diesem Spektakel zieht es ihn vor allem ins wilde Eis – wie nach Nauders zum berühmt-berüchtigten Eisfall Rübezahl.