Film
Preis der Freiheit (3/3)
Mit dem Fall der Mauer im November 1989 weiß Margot, sie muss schnell handeln. Ihr Widersacher im Ministerium für Staatssicherheit, Krimling, ist jedoch schneller.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2019
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 03.10.2027
- Ton
- UT
- AD
- Lotte Bohla - Nadja Uhl
- Margot Spindler - Barbara Auer
- Ina Winter/Silvia Bohla - Nicolette Krebitz
- Norbert Krimling - Godehard Giese
- Ilja Schneider - Oliver Masucci
- Else Bohla - Angela Winkler
- Paul Spindler - Joachim Król
- Christa Bohla - Janina Fautz
- Roland Bohla - Aaron Hilmer
- Ingo Bohla - Michelangelo Fortuzzi
- Markus Welsch - Jonathan Berlin
- Jörg - Steve Windolf
- Bine - Nina Gummich
- Alexander Schalck-Golodkowski - Thomas Thieme
- Gerhard Schürer - Milan Peschel
- und andere -
- Regie - Michael Krummenacher
- Autor - Gabriela Sperl, Michael Krummenacher
- Regie - Michael Krummenacher
- Autor - Gabriela Sperl, Michael Krummenacher