Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Preis der Freiheit
  4. Preis der Freiheit (2/3)

Film

Preis der Freiheit (2/3)

Januar 1988: Die Stasi versucht, die Opposition zum Schweigen zu bringen, und verhaftet unter anderen viele Mitglieder der Umweltbibliothek, darunter auch Lottes Freunde.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2019
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 03.10.2027
Ton
UT
AD

Mehr

Preis der Freiheit Sendetypical 2400x1350 16zu9

Preis der Freiheit
  • Lotte Bohla - Nadja Uhl
  • Margot Spindler - Barbara Auer
  • Ina Winter/Silvia Bohla - Nicolette Krebitz
  • Norbert Krimling - Godehard Giese
  • Ilja Schneider - Oliver Masucci
  • Else Bohla - Angela Winkler
  • Paul Spindler - Joachim Król
  • Christa Bohla - Janina Fautz
  • Roland Bohla - Aaron Hilmer
  • Ingo Bohla - Michelangelo Fortuzzi
  • Markus Welsch - Jonathan Berlin
  • Jörg - Steve Windolf
  • Bine - Nina Gummich
  • Alexander Schalck-Golodkowski - Thomas Thieme
  • Gerhard Schürer - Milan Peschel
  • und andere -
  • Regie - Michael Krummenacher
  • Autor - Michael Klette, Charlotte Wetzel, Gabriela Sperl

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.