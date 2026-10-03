Film
Preis der Freiheit (1/3)
Ostberlin 1987: Zwei Schwestern kämpfen in der DDR für ihre jeweilige Idee vom Sozialismus. Nur eine der beiden weiß, dass die dritte Schwester unter neuem Namen im Westen lebt.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2019
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 03.10.2027
- Ton
- UT
- AD
Die beiden Schwestern Margot (Barbara Auer) und Lotte (Nadja Uhl) aus Ostberlin könnten nicht unterschiedlicher sein und geraten immer häufiger aneinander. Silvia (Nicolette Krebitz), die jüngste Schwester, ist vor langer Zeit aus deren Leben verschwunden und arbeitet nun in der BRD unermüdlich daran, das DDR-Regime zu zerschlagen.
Ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis 2020 in den Kategorien "Bester Mehrteiler", "Beste Schauspielerin" (Barbara Auer) und "Bester Schauspieler" (Joachim Król).
- Lotte Bohla - Nadja Uhl
- Margot Spindler - Barbara Auer
- Ina Winter/Silvia Bohla - Nicolette Krebitz
- Norbert Krimling - Godehard Giese
- Ilja Schneider - Oliver Masucci
- Else Bohla - Angela Winkler
- Paul Spindler - Joachim Król
- Christa Bohla - Janina Fautz
- Roland Bohla - Aaron Hilmer
- Ingo Bohla - Michelangelo Fortuzzi
- Markus Welsch - Jonathan Berlin
- Jörg - Steve Windolf
- Bine - Nina Gummich
- Alexander Schalck-Golodkowski - Thomas Thieme
- Gerhard Schürer - Milan Peschel
- und andere -
- Regie - Michael Krummenacher
- Autor - Michael Klette, Charlotte Wetzel, Gabriela Sperl