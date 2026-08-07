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Ottilie von Faber Castell

Eine mutige Frau kämpft gegen gesellschaftliche und familiäre Widerstände

Ottilie von Faber-Castell

Deutschland, Ende des 19. Jahrhunderts: Der fränkische Bleistiftfabrikant Lothar von Faber bestimmt seine 16-jährige Enkelin Ottilie zur Firmenerbin. Eine Frau an der Spitze eines Unternehmens ist nicht nur für die Direktoren eine ungewöhnliche Vorstellung, sondern auch für Ottilies Mutter und Großmutter. Um in der Männerwelt zu bestehen, lernt die designierte Chefin akribisch alles über das Bleistiftgeschäft. Von ihrem Großvater bekommt die umschwärmte Ottilie den wohlgemeinten Rat, sich bei der Partnerwahl nicht von Gefühlen leiten zu lassen. Als geeigneter Anwärter erscheint ihm der ehrgeizige Alexander Graf zu Castell-Rüdenhausen. Ottilies Herz schlägt jedoch heimlich für den gut aussehenden Baron Philipp von Brand zu Neidstein. +++ Deutschland 2019, mit Kristin Suckow, Martin Wuttke, Johannes Zirner u.a. | Regie: Claudia Garde | Drehbuch: Clauda Garde – nach Motiven des Romans "Eine Zierde in ihrem Hause" von Asta Scheib.

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