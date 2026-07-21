Film
Ottilie von Faber-Castell - Eine mutige Frau (1/2)
Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts: Der fränkische Bleistiftfabrikant Lothar von Faber bestimmt seine 16-jährige Enkelin Ottilie zur Firmenerbin.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2019
- Datum:
- Sendetermin
- 07.08.2026
- 20:15 - 21:45 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Ton
- AD
Um in der Männerwelt zu bestehen, lernt Ottilie alles über das Bleistiftgeschäft - von der Herstellung bis zur Vermarktung.
Redaktionshinweis:
Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März zeigt 3sat vom 7. bis zum 10. März in Dokumentarfilmen und Dokumentationen die Lebenswirklichkeit von Frauen und ihren Kampf um Gleichberechtigung.
Den Auftakt macht der Fernsehfilm "Ottilie von Faber-Castell - Eine mutige Frau".
Am Samstag, 8. März, folgen um 19.20 Uhr die Kulturdoku "Zu viel, zu laut, zu Frau" sowie um 20.15 und 21.00 Uhr "The True Story of Pamela Anderson" und "The True Story of Beyoncé". Um 21.40 Uhr zeigt 3sat außerdem den Dokumentarfilm "Unantastbar - Der Fall Harvey Weinstein". Den Abschluss des Programms zum Weltfrauentag macht am Montag, 10. März, um 22.25 Uhr der Dokumentarfilm "Was tun" von Michael Kranz.
3sat zeigt den zweiten Teil des zweiteiligen Fernsehfilms "Ottilie von Faber-Castell - Eine mutige Frau" am Freitag, 14. März, um 20.15 Uhr.
Besetzung:
- Ottilie von Faber-Castell - Kristin Suckow
- Lothar von Faber-Castell - Martin Wuttke
- Alexander von Faber-Castell - Johannes Zirner
- Philipp Brand von Neidstein - Hannes Wegener
- Bertha von Faber-Castell - Maren Eggert
- Ottilie Senior - Eleonore Weisgerber
Stab:
- Buch und Regie: Claudia Garde
Eine Frau an der Unternehmensspitze ist sowohl für die Direktoren als auch für Ottilies Mutter und Großmutter eine ungewöhnliche Vorstellung. Um in der Männerwelt zu bestehen, lernt Ottilie alles über das Bleistiftgeschäft - von der Herstellung bis zur Vermarktung.
Von ihrem Großvater bekommt die umschwärmte Ottilie den Rat, sich bei der Partnerwahl nicht von Gefühlen leiten zu lassen. Als geeigneter Anwärter erscheint ihm der ehrgeizige und beharrliche Alexander Graf zu Castell-Rüdenhausen. Ottilies Herz schlägt jedoch heimlich für den gut aussehenden Baron Philipp von Brand zu Neidstein.
Um selbstbestimmt leben zu können, muss Ottilie gegen gesellschaftliche und familiäre Widerstände kämpfen.
- Ottilie von Faber-Castell - Kristin Suckow
- Lothar von Faber-Castell - Martin Wuttke
- Alexander von Faber-Castell - Johannes Zirner
- Philipp Brand von Neidstein - Hannes Wegener
- Bertha von Faber-Castell - Maren Eggert
- Ottilie Senior - Eleonore Weisgerber
- Regie - Claudia Garde
- Drehbuch - Claudia Garde